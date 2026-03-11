Lewandowski Juventus sondaggio reale dei bianconeri per il polacco! La ricostruzione e gli scenari in vista dell’estate

La Juventus ha effettuato un sondaggio ufficiale per Robert Lewandowski, attaccante attualmente in forza a un club di prima fascia. La società bianconera sta valutando diverse opzioni di mercato e sta considerando la possibilità di ingaggiare il giocatore in vista della prossima stagione. La trattativa è tra le varie ipotesi sul tavolo, mentre la dirigenza segue da vicino l’evolversi della situazione.

Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma.» Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lewandowski Juventus, sondaggio reale dei bianconeri per il polacco! La ricostruzione e gli scenari in vista dell’estate Articoli correlati Lewandowski Juve, tutto vero: i bianconeri hanno fatto un sondaggio per il polacco! Tutti gli aggiornamenti verso l’estatedi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, la clamorosa idea per rinforzare il reparto avanzato si scontra con ostacoli economici e scelte di vita... Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lewandowski Juventus Sondaggio della Juve per Lewandowski. I bianconeri vogliono rinnova il contratto di Vlahovic e cercare un altro attaccante. Il club vuole anche un nuovo portiereMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato delle prossime mosse di mercato della Juventus: Quello che posso dire, dopo aver verificato, è vero che ... tuttojuve.com Lo stipendio, i piani futuri, le opzioni sul tavolo: Lewandowski può davvero venire alla Juve?Il contratto dell'attaccante polacco con il Barcellona è in scadenza a giugno, il suo salario attuale sembra fuori budget ma se optasse per una scelta alla ... gazzetta.it