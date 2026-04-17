Lewandowski conteso tra Juve e Milan intanto lui risponde così sul proprio futuro | parole inequivocabili del polacco!

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro, in un momento di grande attenzione mediatica. Il calciomercato internazionale vede il polacco al centro di numerose indiscrezioni, con Juventus e Milan tra le principali pretendenti per un suo possibile trasferimento a parametro zero. Le sue parole chiariscono la posizione attuale, senza lasciare spazio a interpretazioni, in un contesto in cui l’interesse delle due squadre italiane è molto alto.

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