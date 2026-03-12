L’evoluzione della robotica domestica passa tra estetica e automazione

Ecovacs Robotics ha presentato il nuovo robot aspirapolvere DEEBOT T90, sviluppato in collaborazione con l’azienda. Si tratta di un dispositivo che combina funzionalità di automazione e un design curato. Il prodotto si rivolge ai consumatori interessati a semplificare le pulizie domestiche attraverso tecnologie avanzate. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, con dimostrazioni pratiche del robot.

(Adnkronos) – "In collaborazione con Ecovacs Robotics" Ecovacs Robotics lancia il nuovo DEEBOT T90 PRO OMNI, segnando un avanzamento nel settore della pulizia automatizzata attraverso l'integrazione di tecnologie per il trattamento dei pavimenti e una filosofia estetica di design, dai tratti minimali ed eleganti. Questo approccio progettuale si distacca dalle tradizionali finiture in plastica lucida, introducendo texture che richiamano la grana delle fibre naturali e una palette cromatica basata sui toni del grigio e del bianco. L'obiettivo dichiarato è offrire una tecnologia "serena" che non invada lo spazio domestico, ma lo accompagni con una presenza discreta e coerente con gli arredi contemporanei.