L’Europa non ha un mercato unico energetico | così l’Italia spreca la grande risorsa del fotovoltaico

L’Italia utilizza ancora sistemi diversi per l’approvvigionamento energetico, e l’Europa non ha un mercato energetico unico. In questo quadro, il costo del gasolio ha superato i due euro al litro, mentre la guerra in Iran ha causato una parziale chiusura dello Stretto di Hormuz, portando il prezzo del petrolio Brent a salire del 50% in un mese. Ogni settimana di conflitto si traduce in bollette più alte e margini più stretti per imprese e famiglie.

di Gabriele Accascina* Il gasolio ha superato i due euro al litro. La guerra in Iran ha parzialmente bloccato lo Stretto di Hormuz, il Brent è salito del 50% in un mese e ogni settimana di conflitto si traduce in bollette più alte e margini più stretti per imprese e famiglie. La causa immediata è in Medio Oriente. La causa strutturale è più vicina a casa. L’Europa, pur presentandosi come mercato unico, non ne ha mai costruito uno in campo energetico. Ogni stato membro negozia i propri contratti, progetta i propri sussidi, privilegia la propria rete. Nessun organismo centrale europeo ha l’autorità di ottimizzare la generazione su scala continentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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