Il prezzo del petrolio continua a salire a causa di un nuovo conflitto nel Golfo Persico. In risposta a questa situazione, il presidente russo ha dichiarato la disponibilità a collaborare con l’Europa per stabilizzare il mercato energetico. La dichiarazione arriva in un momento di crescente incertezza nel settore petrolifero mondiale.

Mosca, 9 marzo 2026 - Il prezzo del petrolio è alle stelle con l’infiammarsi di una nuova guerra nel Golfo Persico e a ‘tendere la mano’ all’Europa arriva Vladimir Putin. Il presidente russo, in una riunione del Cremlino dedicata alla situazione dei mercati, fa sapere che la Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d'emergenza, ma – avvisa - per questo è necessario "un segnale" dagli europei. Mosca, ha aggiunto Putin, ha più volte avvertito dei rischi che sarebbero derivati per il settore energetico da tentativi di destabilizzare il Medio Oriente. Inoltre, Putin ha sostenuto che la Russia continuerà a fornire petrolio e gas ai Paesi che sono partner affidabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi del petrolio, Putin ‘tende la mano’ all’Europa: “Pronti a cooperare per stabilizzare il mercato energetico”

Articoli correlati

Putin tende la mano all’Europa: “Pronti a ripristinare le relazioni con i Paesi Ue”Putin si dice pronto a ripristinare le relazioni con i Paesi europei, pur lamentando il duro rapporto con l'Italia.

Il Vaticano tende la mano ai tradizionalisti lefebvriani: “Pronti a percorso per un ritorno all’unità”Roma, 12 febbraiol 2026 – Si ravvivano i contatti fra la Chiesa cattolica e la Fraternità sacerdotale di San Pio X, la realtà cristiana...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crisi del petrolio Putin 'tende la...

Temi più discussi: Così Putin prova a sfruttare la crisi in Medio Oriente a suo vantaggio: i prezzi del petrolio in rialzo e l'assist dell'ungherese Orban; Qatar minaccia stop all'energia, Russia pronta a colmare il vuoto: crisi globale?; Hormuz è chiuso, la Russia festeggia; Guerra in Iran: petrolio alle stelle e Kiev nel dimenticatoio, la Russia potrebbe vincere due volte.

Iran, Tabarelli: Sul gasolio non è speculazione ma una crisi devastante. Chiedere energia a Putin sarebbe un’umiliazione politicapoliticamentecorretto.com - Iran, Tabarelli: Sul gasolio non è speculazione ma una crisi devastante. Chiedere energia a Putin sarebbe un’umiliazione politica ... politicamentecorretto.com

Giannini: Rischiamo di tornare a chiedere gas a PutinMassimo Giannini sulle risorse energetiche che passano dallo Stretto di Hormuz e crisi economica di gasolio e petrolio dopo i raid nei paesi del Golfo. la7.it

TGR Rai Toscana. . Preoccupa la crisi del Golfo con le sue conseguenze anche economiche. Una situazione che rischia di annullare le già basse stime di crescita dell'economia toscana per i primi mesi del 2026, aggiungendo incertezza. Sara Polica - facebook.com facebook

Guerra #Iran, mercati in profondo rosso con la crisi del prezzo del petrolio: è il momento di comprare sui ribassi Gabriele Foà, portfolio manager di Algebris Investments, invita a essere più prudenti, suggerendo una strategia attendista dal momento che siamo x.com