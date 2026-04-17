L’Agenzia internazionale dell’energia ha segnalato che le scorte di carburante per aerei in Europa potrebbero durare circa sei settimane. Nel frattempo, i flussi di approvvigionamento dagli Stati Uniti sono stati molto elevati, ma non sufficienti a coprire il fabbisogno. Solo un terzo del cherosene per aerei proveniente dal Golfo Persico è stato importato rispetto al mese precedente.

Solo un terzo del cherosene per aerei arrivato dal Golfo Persico rispetto a quello importato il mese precedente. E se lo stretto di Hormuz non dovesse riaprire entro maggio, le aviolinee rischierebbero grosse difficoltà in estate, con la possibile cancellazione di centinaia di voli ogni giorno. Per provare a coprire e ridurre l’emergenza, intanto, gli Stati Uniti stanno al momento fornendo flussi record, evitando il collasso del settore dell’aviazione. Ma le forniture americane riescono a sostituire solo in piccola parte la quantità persa per la guerra in Medio Oriente. A riportarlo è il Corriere, a cui tre esperti dicono che già da giugno alcuni aeroporti potrebbero optare per i razionamenti nei rifornimenti per alcune settimane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Europa ha carburante per gli aerei forse per sei settimane”: l’allarme dell’Aie. Flussi record dagli Usa, ma non basterà

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