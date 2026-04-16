Crisi del carburante il direttore dell'AIE avverte | L'Europa ha circa 6 settimane di riserve per i voli

Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha dichiarato che l'Europa dispone di circa sei settimane di riserve di carburante per i voli, nel caso in cui la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse continuare. Ha inoltre precisato che potrebbero verificarsi cancellazioni di voli in tempi brevi, qualora la situazione si protragga. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione internazionale legata alle rotte energetiche.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte: "L'Europa ha circa 6 settimane di carburante se la chiusura dello Stretto di Hormuz prosegue, con possibili cancellazioni di voli a breve". L’UE intanto studia contromisure per gestire la crisi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crisi energetica, l’avvertimento dell’Unione Europea: “Ridurre consumi, smart-working e meno voli”L'Europa si trova a fronteggiare una crisi energetica senza precedenti, con prezzi record di gas e petrolio e tensioni geopolitiche che aggravano... Morto Vincenzo D’Agostino, il ricordo di D’Alessio e Da Vinci: “Il poeta dell’amore ci ha lasciati in silenzio”Il mondo della musica napoletana ricorda Vincenzo D'Agostino, paroliere che ha scritto canzoni per Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Gigi Finizio e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blog | Crisi del carburante, iniziano i tagli ai voli: è ora di ottimizzare il sistema ferroviario; Crisi carburante aerei, la guerra in Iran spinge in alto costi; Governo: misure a favore delle imprese, connesse alle crisi dei mercati internazionali; Crisi Gasolio, quanto reggeranno le scorte: ecco quando (forse) potrebbero finire. Crisi del carburante, il direttore dell’AIE avverte: L’Europa ha circa 6 settimane di riserve per i voliIl direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia avverte: L’Europa ha circa 6 settimane di carburante se la chiusura dello Stretto di Hormuz prosegue, con possibili cancellazioni di voli a breve ... fanpage.it Crisi del carburante, iniziano i tagli ai voli: è ora di ottimizzare il sistema ferroviarioRyanair e altre compagnie aeree cancellano voli in Europa mentre i treni ad alta velocità si dimostrano alternative valide ed ecologiche ... ilfattoquotidiano.it Crisi del carburante, le compagnie aeree nigeriane verso lo stop: pesa il conflitto in Medio Oriente - facebook.com facebook Beppe #Marotta al Foglio: “La crisi del calcio italiano parte dal 2006. Contenti di aver scelto #Chivu per la panchina dell’ #Inter: è uno dei migliori allenatori emergenti della Serie A…” x.com