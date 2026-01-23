Zelensky attacca l' Europa persa e divisa oggi il trilaterale con Usa e Russia Il Cremlino | molto utile l' incontro tra Putin e Witkoff

Oggi si svolge un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, con focus sulla sicurezza. Nel frattempo, Zelensky critica l’Europa definendola

Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato "utile sotto ogni aspetto" e confermando che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla "sicurezza". La delegazione russa "si recherà ad Abu Dhabi nelle prossime ore" e sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore. "Gli americani hanno fatto molto per preparare questo incontro e sperano che sia un successo e apra prospettive di progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto", ha sottolineato Ushakov. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Vertice Putin-Witkoff-Kushner durato 3 ore: "Molto utile. Oggi trilaterale Usa-Russia-Ucraina"Nella giornata dedicata alla crisi ucraina, si è svolto a Mosca un incontro di tre ore tra Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff.

Leggi anche: Putin riceve Witkoff e attacca l'Europa. Il Cremlino: "D'accordo solo con parte del piano Usa"

