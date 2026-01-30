Partono i lavori per la nuova sede della magistratura a Perugia. I cantieri apriranno entro la fine dell’anno, segnando un passo importante per il sistema giudiziario della città. I lavori sono stati annunciati e si attende solo l’avvio ufficiale.

L’avvio dei cantieri per la nuova cittadella giudiziaria di Perugia è imminente, con i lavori che dovrebbero prendere il via entro la fine dell’anno. Il progetto, annunciato dal presidente della Corte d’Appello di Perugia, ha ricevuto il via libera definitivo dopo una lunga fase di progettazione e valutazione tecnica. La struttura, che sorge nel quartiere di San Francesco, in prossimità del centro storico, rappresenta una risposta alle crescenti esigenze di spazio e funzionalità della magistratura regionale. Attualmente, gli uffici della giustizia sono sparpagliati in diversi edifici, spesso distanti tra loro, con un impatto negativo sulla produttività e sull’efficienza del servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avvio dei cantieri per la nuova sede della magistratura a Perugia, in programma entro la fine dell’anno

Approfondimenti su Perugia Cittadella

Sono in corso i lavori di completamento delle barriere di sicurezza sul cavalcavia del rione Bozzano.

Proseguono i lavori a Bergamo per migliorare la mobilità ferroviaria, con tre interventi strategici in corso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Perugia Cittadella

Argomenti discussi: Tramvia Firenze, cento operai in più per finire nel 2026 la linea fino a Bagno a Ripoli; Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: A breve altri 100 operai al lavoro; Decreto PNNR 2026: le novità per il settore delle costruzioni; Parco della Salute, il commissario Corsini: Via ai lavori a fine anno.

Tramvia Firenze, cento operai in più per finire nel 2026 la linea fino a Bagno a RipoliCento operai in più per velocizzare i cantieri della tramvia, recuperando anche il ritardo di oltre un mese accumulato in piazza Beccaria, e chiusura dei lavori della linea piazza della Libertà-Bagno ... corrierefiorentino.corriere.it

Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: A breve altri 100 operai al lavoroIl bilancio del Comune a un anno dal via ai lavori della linea di Bagno a Ripoli e primo compleanno da record per la Vacs. L’assessore Giorgio: Massimo impegno per terminare nei tempi previsti e per ... msn.com

. Organizza al meglio gli spostamenti della tua settimana. Leggi qui dove sono i cantieri in corso a Firenze (e quelli in fase di avvio). https://www.comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-la - facebook.com facebook

Presentato questa mattina l'Avviso pubblico Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0. Approfondimenti su: rpu.gl/Mbx5g #coesioneitalia #prpuglia2127 #prpuglia #opportunitapuglia #pr2127 x.com