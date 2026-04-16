Pronostico Strasburgo-Mainz | solo da mettere il timbro

Nella partita di andata dei quarti di finale di Conference League, il Mainz ha vinto 2-0 contro lo Strasburgo, ottenendo un vantaggio significativo. La sfida di ritorno si gioca ora con entrambe le squadre che si preparano a scendere in campo, con le probabili formazioni già annunciate. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento decisivo per le due squadre in questa fase della competizione.

Strasburgo-Mainz è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il due a zero con il quale il Mainz è riuscito nel match d’andata ad avere la meglio sullo Strasburgo è un segnale importante. Una vittoria grossa che poteva anche essere più grossa del risultato finale. I tedeschi hanno fatto meglio e hanno quasi messo in cassaforte la qualificazione. L’infortunio di Panichelli nello Strasburgo, l’uomo davvero in più lì davanti, ha tagliato le possibilità offensive dei francesi, soprattutto se guardiamo all’Europa. La sconfitta del Mainz nel turno di Bundesliga, contro il Friburgo, è sì stato un passo falso ma è arrivata dopo 9 risultati utili di fila che hanno letteralmente cambiato il modo dei tedeschi di guardare a questa parte finale di stagione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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