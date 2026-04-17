Conference League la Fiorentina vince ma non basta I risultati dei quarti di finale | impresa Strasburgo contro il Mainz

Nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League, la Fiorentina ha vinto la sua partita, ma non è riuscita a qualificarsi. Nell’altra sfida, il Racing Strasburgo, che aveva perso 2-0 in Germania contro il Mainz, ha ottenuto una vittoria casalinga e ha passato il turno. Le partite si sono svolte ieri e oggi, portando a risultati sorprendenti e a una qualificazione inaspettata per una delle due squadre.

Firenze, 17 aprile 2026 - Non sono mancate le emozioni in almeno due delle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League: il Racing Strasburgo, all'andata sconfitto 2-0 in Germania dal Mainz, ribalta tutto in casa. Finisce 4-0 per i francesi, con le reti di Nanasi e Ouattara nel primo tempo e quelle di Enciso ed Emegha nella ripresa. La squadra allenata dall'inglese Gary O'Neil sfiderà in semifinale il Rayo Vallecano che ha passato il turno con più patemi del previsto. I madrileni, vincitori 3-0 all'andata contro l'Aek Atene, si ritrovano nell'inferno del tifo greco dell' Agia Sophia. I padroni di casa, spinti dal pubblico caldissimo, chiudono il primo tempo sul 2-0, con i gol di Zini e di Marin su rigore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League, la Fiorentina vince ma non basta. I risultati dei quarti di finale: impresa Strasburgo contro il Mainz Conference League, Vanoli a Sky Sport: Conta solo la Fiorentina, non il mio futuro Notizie correlate Leggi anche: Strasburgo-Mainz, ritorno quarti di finale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Mainz-Strasburgo, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le partite di oggi: quarti di Europa League e Conference League. Bologna e Fiorentina all’ultima chiamata; VIDEO. Crystal Palace-Fiorentina 3-0: gol e highlights; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracolo. Conference League, la Fiorentina vince ma non basta. I risultati dei quarti di finale: impresa Strasburgo contro il MainzIl cuore dei Viola non basta per ribaltare il 3-0 del Crystal Palace dell’andata. Il Rayo Vallecano rischia, ma passa. Lo Shakhtar pareggia e va avanti ... sport.quotidiano.net Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di ConferenceLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference ... sport.sky.it Conference League, Strasburgo da urlo, Rayo Vallecano avanti col brivido. Lo Shakhtar c'è - facebook.com facebook Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: tutti i risultati della serata x.com