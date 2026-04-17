Il papa insiste | guai a chi usa dio per la guerra

Il Papa ha ripetutamente condannato l’uso di Dio per giustificare la guerra, sottolineando come questa pratica sia inaccettabile. La discussione si è concentrata sul recente conflitto che ha portato la questione al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. Il leader religioso ha scelto di rimanere in prima linea, senza mostrare alcuna intenzione di allentare la pressione o di cambiare posizione.

La guerra grande In Camerun Prevost attacca il «manipolo di tiranni» che distrugge l’umanità. Sotto pressione, Leone imprime una svolta al pontificato La guerra grande In Camerun Prevost attacca il «manipolo di tiranni» che distrugge l’umanità. Sotto pressione, Leone imprime una svolta al pontificato Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. È stato lo scontro a portarlo al centro della scena. E ora Leone non sembra avere alcuna intenzione di uscirne. Paradossale, ma difficilmente contestabile: senza gli attacchi del presidente americano, il suo pontificato avrebbe rischiato di restare in ombra, schiacciato dal confronto con il carisma del predecessore.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il papa insiste: guai a chi usa dio per la guerra Papà soldati quando tornano dai loro figli #soldier Notizie correlate Il Papa: «Chi fa la guerra ne risponde a Dio»Le parole di Leone XIV alla sua prima Via Crucis: «Ora scura della storia, diffondiamo il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte». Leggi anche: Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme: "Dio non ascolta chi fa guerra, nessuno usi il suo nome"