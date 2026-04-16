Durante la sua visita a Bamenda, nel cuore della regione anglofona del Camerun, Papa Leone XIV ha pronunciato un’affermazione che ha attirato l’attenzione: ha detto che Dio non ascolta chi combatte. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di forte tensione nella zona, dove le questioni politiche e sociali sono al centro dell’attenzione internazionale. La dichiarazione ha suscitato reazioni diverse tra le persone presenti e gli osservatori esterni.

Durante la sua visita a Bamenda, nel cuore della regione anglofona del Camerun, Papa Leone XIV ha lanciato un durissimo monito contro chi utilizza la fede per giustificare conflitti militari e interessi politici, proprio mentre le tensioni diplomatiche tra il Vaticano e l’amministrazione Trump si intensificano a causa dell’offensiva statunitense in Iran. Il Pontefice, che giovedì 16 aprile 2026 ha parlato alla Cattedrale di San Giuseppe, ha ribadito la sua posizione di fermo oppositore della guerra, definendo benedetti coloro che lavorano per la pace e condannando chi sporca il sacro per fini economici o bellici. Lo scontro ideologico tra il Vaticano e la Casa Bianca sulla legittimità della guerra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV sfida Trump: “Dio non ascolta chi combatte

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Alle ore 10:40 locali, Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Bamenda. #PapainCamerun x.com