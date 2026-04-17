Legno il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera
È stato pubblicato il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera, intitolato
Esce, noto per far parte del duo musicale Barbanera & Pala. Il singolo nasce da un percorso creativo iniziato quasi due anni fa e rappresenta un progetto profondamente personale, costruito passo dopo passo insieme a un gruppo di amici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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