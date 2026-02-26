Il cantautore tutto vestito di bianco ha sorpreso i passanti con un flash mob dedicato ai novelli sposi sulle note del suo brano sanremese
Un cantautore vestito di bianco ha attirato l'attenzione dei passanti con un improvviso flash mob dedicato a una coppia di sposi davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. La scena ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un momento spontaneo e vivace, mentre il cantante interpretava una sua canzone sanremese. L'evento ha suscitato curiosità tra coloro che si trovavano in zona.
Bagno di folla (e sole) per il cantautore Sal Da Vinci, protagonista di un flash mob con alcuni novelli sposi – che si sono giurati amore eterno – davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. L'artista vestito di bianco ha cantato per i presenti Per sempre sì, il suo brano, definito un inno al matrimonio, in gara al Festival di Sanremo 2026. Poi ha chiesto a una coppia di convolare a nozze e la risposta di lui è stata «amore ti prometto amore», lei: «Per sempre sì».
Leggi anche: Sal da Vinci improvvisa un flash mob a Sanremo: lo show con due promessi sposi sulle note di “Per sempre sì” – Il video
