Legge agricola l' apicoltura al centro del rilancio | stanziati fondi per contrastare la crisi del miele

Mercoledì scorso, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge regionale dedicata all’agricoltura, con un focus particolare sull’apicoltura. Sono stati stanziati fondi per sostenere la tutela delle api autoctone italiane e affrontare la crisi del miele. La normativa prevede interventi specifici per promuovere e valorizzare questa attività, considerata strategica nel settore agricolo regionale.

Tutelare e promuovere l’ape autoctona italiana. È uno dei capisaldi della nuova legge regionale sull’agricoltura approvata mercoledì scorso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento, nel complesso, prevede 12 milioni di euro nel prossimo triennio, con interventi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Dalle api al miele: corso pratico per imparare l’apicoltura dal vivo a VareseA Castronno, in via Confalonieri 5, nel cuore dell’hub culturale Materia, un nuovo corso pratico e coinvolgente si apre al pubblico interessato a... ’Cities’ punta in alto. Il piano di rilancio dei centri urbani per contrastare la crisiRigenerare la città, il commercio locale di prossimità e il ruolo delle imprese urbane: questi sono gli obiettivi del progetto nazionale ‘Cities’, su... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Piemonte, il caldo resuscita gli ulivi. Sostegno alla marineria e apicoltura: la regione investe 12 milioniNuova legge regionale: 1,5 milioni per la pesca e l'acquacoltura nel 2026. Focus su marinerie, tutela delle vongole e biodiversità con il commento di Francesca Lucchi. livingcesenatico.it Agricoltura, approvata la nuova legge regionale: investimenti per 12 milioniInvestimenti pari a 12 milioni (4 milioni di euro l'anno per tre anni) per sostenere imprese agricole, zootecniche e ittiche. Norme a tutela dell’ape ... piacenzasera.it