Dalle api al miele | corso pratico per imparare l’apicoltura dal vivo a Varese

A Castronno, in via Confalonieri 5, si tiene un corso pratico dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo delle api e dell’apicoltura. Organizzato nell’hub culturale Materia, il corso offre ai partecipanti la possibilità di imparare dal vivo come si cura un alveare e si ottiene il miele. È un’occasione per chi vuole scoprire i segreti delle api e mettersi in gioco con le mani.

**Un corso pratico per entrare nel mondo delle api a Varese: “Dalle api al miele” a Materia** A Castronno, in via Confalonieri 5, nel cuore dell’hub culturale Materia, un nuovo corso pratico e coinvolgente si apre al pubblico interessato a scoprire il mondo delle api. Dal venerdì 20 febbraio, alle ore 20:30, fino alle 22:30, si svolgeranno cinque sessioni dedicate a tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’apicoltura, comprendere l’importanza dei bees come impollinatori naturali, e imparare a cogliere il miele in modo sostenibile. Il programma, realizzato in collaborazione con Varese Corsi, è condotto da Federico Tesser, esperto nel settore e con un approccio sensibile alla natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

