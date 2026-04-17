Legambiente ha commentato il ritrovamento di cinque lupi morti ad Alfedena, in Abruzzo, ipotizzando un avvelenamento. Secondo l'associazione, si tratta di un fatto grave che riflette un clima di odio nei confronti di questa specie. La situazione viene attribuita anche alle leggi adottate dal governo e alle decisioni prese dalle Regioni, che hanno portato a un declassamento della tutela degli animali selvatici.

Legambiente commenta il ritrovamento di 5 lupi morti trovati ad Alfedena, in Abruzzo con l'ipotesi avvelenamento. «È un fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica, delle leggi adottate dal governo, delle richieste delle regioni e delle scelte di ridurre lo stato di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Lupi morti in Abruzzo e ipotesi avvelenamento, Legambiente: “Fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica"“Il ritrovamento di cinque lupi morti è un fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica, delle leggi adottate dal...

Gratteri: Pellegrino (FdI), "body shaming, offese e discriminazioni sono il frutto del clima d'odio politico di una certa sinistra""Ho subito attacchi personali e body shaming per aver espresso una critica politica alle parole pronunciate dal dottor Nicola Gratteri.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Legambiente sui 5 lupi trovati morti ad Alfedena: Fatto grave frutto di clima d'odio, leggi adottate da governo, scelte Regioni e declassamento; Lupi morti in Abruzzo e ipotesi avvelenamento, Legambiente: Fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica; Alfedena: 5 lupi morti, c’è l’ipotesi dell’avvelenamento.

Legambiente sui 5 lupi trovati morti ad Alfedena: Fatto grave frutto di clima d'odio, leggi adottate da governo, scelte Regioni e declassamentoLegambiente: Si rafforzino le misure di controllo e prevenzione e si colmino le lacune normative in fatto di tutela degli animali: l’Italia recepisca entro maggio la direttiva europea in materia di t ... ilpescara.it

Legambiente - facebook.com facebook

"Non sono mancate iniziative clamorose, come quella del presidente di Legambiente che nel 2024 si legò simbolicamente a uno dei pini destinati all’abbattimento". Grazie annientalisti, come sempre le vostre battaglie le pagano i più deboli. x.com