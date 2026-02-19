Gratteri | Pellegrino FdI body shaming offese e discriminazioni sono il frutto del clima d' odio politico di una certa sinistra
Nicola Gratteri è stato accusato da Pellegrino (FdI) di alimentare un clima d’odio politico, che favorisce body shaming, offese e discriminazioni. Pellegrino ha raccontato di aver ricevuto insulti e commenti offensivi dopo aver criticato alcune dichiarazioni del famoso magistrato. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, le parole di Gratteri contribuiscono a creare un ambiente ostile, dove le persone si sentono libere di attaccare chi esprime opinioni diverse. La discussione si è riaccesa sui social e nelle sedi politiche.
"Ho subito attacchi personali e body shaming per aver espresso una critica politica alle parole pronunciate dal dottor Nicola Gratteri. È un fatto grave che, invece di confrontarsi nel merito delle mie argomentazioni sulla separazione delle carriere, qualcuno abbia scelto di colpire la mia persona e il mio aspetto fisico, arrivando a dimostrare plasticamente l’assenza di qualsiasi argomento politico con epiteti come “cicciona” e “megera”. Evidentemente, quando le idee mancano, resta solo l’insulto. Le mie parole riguardavano esclusivamente il contenuto di dichiarazioni pubbliche che ritengo inappropriate e offensive verso i cittadini orientati a votare Sì al referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Vandali contro la sede di FdI. "Colpa del clima d'odio della sinistra".Nella notte, qualcuno ha preso di mira la sede di Fratelli d’Italia.
