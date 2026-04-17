Lega il congresso locale conferma segretario Felisatti | Ecco gli obiettivi dei prossimi 3 anni

Giovedì 16 a Copparo si è svolto il congresso della sezione locale della Lega Salvini Premier, durante il quale è stato confermato come segretario Fabio Felisatti. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del partito, che hanno discusso anche degli obiettivi da raggiungere nei prossimi tre anni. La decisione di riconfermare Felisatti è stata approvata all’unanimità dai presenti.

Nella serata di giovedì 16, a Copparo, si è tenuto il congresso della sezione locale della Lega Salvini Premier, che ha riconfermato in qualità di segretario Fabio Felisatti. All’appuntamento hanno partecipato il commissario provinciale Stefano Corti, militanti e sostenitori.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Congresso Uilp, Ryan Paganelli riconfermato segretario per i prossimi 4 anniIl congresso è stato un momento di analisi e di responsabilità in un contesto caratterizzato da profonde insicurezze economiche, sociali, sanitarie e... Sindacati, congresso della Uil di Forlì: Imolesi alla guida del sindacato per i prossimi quattro anniSi è svolto mercoledì il dodicesimo congresso della Uil di Forlì, che ha confermato Enrico Imolesi alla guida del sindacato per i prossimi quattro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chi sarà il nuovo coordinatore della Lega in Veneto; Jessica Canton eletta nuovo segretario provinciale di Pordenone della Lega; LEGA TRENTINO * CONGRESSO VALLELAGHI: DEBORAH PISONI ELETTA SEGRETARIA DELLA SEZIONE / BINELLI, SQUADRA COESA PER RISPONDERE ALLE SFIDE DEL TERRITORIO; Falcone presenta i candidati, ma è scontro con Tomarchio. Ci vediamo al congresso. Il ciclone Loizzo (Lega) su Cosenza: «Città precipitata in un crepuscolo culturale»La deputata sta riorganizzando il partito in provincia: «Abbiamo recuperato militanti di grande esperienza e spessore come Morrone e Battaglia. Io candidata a sindaco? Contano i programmi» ... cosenzachannel.it Nasce il gruppo dei Patrioti al Congresso locale del Consiglio d'EuropaIl Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha visto, nella sua 50esima sessione questa settimana, la nascita del nuovo gruppo dei Patrioti, che si aggiungono alle quattro ... ansa.it La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi: la #Juve sfiderà l'#HellasVerona domenica 3 maggio alle ore 18:00 L'appuntamento per i tifosi bianconeri è fissato all'Allianz Stadium per un match cruciale nella corsa #ChampionsLea facebook Lega @SerieA comunica che Udinese-Torino, 35a giornata di campionato, si disputerà sabato 2 maggio alle ore 15.00 x.com