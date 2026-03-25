Sindacati congresso della Uil di Forlì | Imolesi alla guida del sindacato per i prossimi quattro anni

Mercoledì si è svolto il dodicesimo congresso della Uil di Forlì, durante il quale è stata confermata la guida del sindacato per i prossimi quattro anni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e ha stabilito il rinnovo della dirigenza, con Enrico Imolesi riconfermato alla guida. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’assemblea.

Si è svolto mercoledì il dodicesimo congresso della Uil di Forlì, che ha confermato Enrico Imolesi alla guida del sindacato per i prossimi quattro anni. La giornata ha visto alternarsi oltre 20 interventi da parte di delegati provenienti da tutte le categorie della città. Nel suo intervento, Bombardieri ha sottolineato l'importanza “di una linea sindacale pragmatica e vicina alle esigenze reali dei lavoratori”. “Niente mediazioni al ribasso”, ha dichiarato il leader nazionale, ribadendo che “su sanità, assistenza e servizi essenziali non esistono ragioni di bilancio che giustifichino passi indietro o condizioni di lavoro insostenibili”.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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