Congresso Uilp Ryan Paganelli riconfermato segretario per i prossimi 4 anni

Giovedì mattina si è tenuto il secondo Congresso territoriale dell’Area Vasta Uilp di Ravenna, ospitato presso il Grand Hotel Mattei. L’incontro ha visto la riconferma di Ryan Paganelli nel ruolo di segretario, con un mandato che durerà quattro anni. La discussione si è concentrata sull’importanza di valorizzare le persone e le pensioni nel contesto attuale.

Il congresso è stato un momento di analisi e di responsabilità in un contesto caratterizzato da profonde insicurezze economiche, sociali, sanitarie e previdenziali Giovedì mattina presso il Grand Hotel Mattei a Ravenna si è svolto il secondo Congresso territoriale dell'Area Vasta Uilp di Ravenna sul tema: "+ valore alle persone, + valore alla pensione. La Uilp per una longevità attiva e in salute". La categoria ad oggi rappresenta più di 10.800 iscritti. Il congresso è stato un momento di analisi e di responsabilità in un contesto caratterizzato da profonde insicurezze economiche, sociali, sanitarie e previdenziali. La relazione introduttiva è stata tenuta dal Segretario Generale Uilp Ravenna uscente Ryan Paganelli e le conclusioni affidate a Daniela Brandino, Segreteria Generale Uil Pensionati Emilia Romagna.

