A Milano, la manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Duomo ha suscitato reazioni da parte di alcuni centri sociali. In particolare, il centro sociale il Cantiere ha pubblicato sui social un messaggio in cui afferma di voler tenere pulita la città da razzisti e fascisti. La presenza dei centri sociali e le loro dichiarazioni sono state oggetto di attenzione tra le forze dell’ordine e gli organizzatori dell’evento.

La cosa più simpatica (si noti la sottile ironia.) che circola sui social relativamente alla manifestazione organizzata dalla Lega a Milano, in piazza Duomo, porta la firma del centro sociale il Cantiere, uno dei più attivi in città: «Teniamo pulita la città da razzisti e fascisti. Milano è migrante, partigiana e antirazzista». Quelli del Lambretta, invece, di simpatico hanno ben poco, essendo uno dei centri sociali sempre in prima linea quando c’è da menare le mani (e mica solo quelle, visto le denunce e i rapporti con Askatasuna.): «I “Patrioti Europei”, di cui fa parte la Lega di Salvini, si raduneranno a Milano, in un ripugnante comizio in piazza Duomo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lega a Milano, la minaccia dei centri sociali: pronti a incendiare la città

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