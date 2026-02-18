Donald Trump a Milano? I centri sociali sono pronti a scendere in piazza | Non è il benvenuto

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano durante le Olimpiadi, ma i centri sociali del capoluogo si preparano a manifestare. Se le voci si rivelassero vere, gruppi di protesta si mobiliterebbero per contestare la visita, annunciando cortei pacifici ma determinati. La notizia ha già acceso le discussioni sui social e tra gli abitanti, molti dei quali sono contrari alla presenza dell’ex presidente. La città si prepara a gestire eventuali tensioni, mentre resta da capire se il suo arrivo si concretizzerà davvero.

Milano – Che Donald Trump arrivi a Milano per gli ultimi giorni delle Olimpiadi non è ancora certo. Ma una cosa lo è: se le i rumors dovessero trovare conferma, il presidente degli Usa sarà accolto, si fa per dire, dai cortei di protesta dei centro sociali della città. "Siamo sces* in piazza contro l'ICE, contro Mark Rubio e JD Vance, torneremo in piazza contro Donald Trump", la promessa degli antagonisti milanesi, da centro sociale Leoncavallo al Lambretta, in merito alla possibile visita meneghina del tycoon se la squadra maschile statunitense di hockey dovesse arrivare in finale alle Olimpiadi.