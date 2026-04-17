Lunedì, sul circuito di Portimao, il pilota ha partecipato a una sessione di test caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e da problemi tecnici con la moto. La giornata ha visto il tentativo di risolvere alcune difficoltà meccaniche sulla Ducati V4 R del team Aruba, in un contesto in cui il meteo ha influito sullo svolgimento delle prove.

Iker Lecuona ha affrontato una sessione di test complessa questo lunedì sul tracciato di Portimao, lottando contro le variabili meteorologiche e le difficoltà tecniche con la Panigale V4 R del team Aruba.it Racing – Ducati. La giornata in Portogallo, che serve come preparazione per il weekend del 27-29 marzo all’Algarve, si è chiusa con il pilota che ha occupato la quinta posizione, posizionandosi a 760 millesimi dietro il tempo di riferimento segnato da Alex Lowes. Sfide tecniche e ostacoli climatici sul circuito portoghese. Il lavoro della squadra Ducati è stato condizionato pesantemente dalle condizioni atmosferiche mutevoli. Durante la mattinata, il forte vento ha reso le operazioni in pista più delicate, sebbene sia stato possibile avviare i lavori tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecuona sfida meteo e Ducati a Portimao: trovato il problema

Notizie correlate

Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in Gara-1. Terzo Oliveira (Bmw)Nicolò Bulega non si è fatto sfuggire la vittoria nella Gara-1 del round di Portimão del mondiale Superbike, secondo appuntamento della...

Leggi anche: Superbike Portimão 2026: Bulega e Lecuona nella storia, Oliveira tris di podi?

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Iker Lecuona affronta forti venti e pioggia: le prestazioni della Ducati V4 brillano nonostante le sfide di Jerez.; Bulega domina la Superbike: sei vittorie su sei, ma lo spettacolo è a rischio; Iker Lecuona svela il segreto dietro l’eccezionale talento di Marc Márquez in MotoGP.; Iker Lecuona dichiara guerra alla Honda: Ducati è la mia ultima occasione per la gloria!.

Quando un pilota emerge dal nulla e vince tutto, i budget vanno fuori controllo. È un rischio imprevisto che ogni team affronta. La vera sfida è gestire l'imprevedibile. #MotoGP #Bezzecchi #Ducati #RacingRisks #Motorsport facebook