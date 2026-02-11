Gli imprenditori e i funzionari russi lanciano l’allarme: tra qualche mese l’economia del paese potrebbe rallentare o addirittura fermarsi. Le voci di un tracollo, alimentate dalle sanzioni e dall’isolamento internazionale, diventano sempre più forti. Per ora, il governo cerca di minimizzare, ma le difficoltà si fanno sentire. La situazione resta molto delicata e nessuno sa ancora come evolverà nei prossimi mesi.

Le voci sul tracollo dell’economia russa a seguito dell’invasione in Ucraina sono tutt’altro che infondate. Fino a questo momento, le spese del Cremlino sono state sostenute dalle esportazioni di petrolio e gas, che però nel tempo sono diminuite anche a causa delle sanzioni. A quanto pare, l’effetto dell’isolazionismo esercitato da Usa e Ue ha dato i suoi frutti. Non meno importanti sono state le decisioni finanziarie di Donald Trump, che ha imposto una pressione tariffaria sull’India e le ulteriori strette sulle navi petrolifere che violano le sanzioni nel trasporto del greggio russo. Per il momento i conti pubblici della Russia non risentono di particolari problematiche, ma la diminuzione delle entrate ha portato Vladimir Putin ad aumentare le tasse e ad indebitarsi con le banche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Funzionari e imprenditori avvertono Putin: l’economia russa potrebbe arrancare tra qualche mese

Approfondimenti su Putin Economia

Mateta potrebbe arrivare alla Juventus a un prezzo molto basso tra qualche mese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il settore petrolifero di Putin va a fondo #ucraina #russia #guerra @katyanesterenko

Ultime notizie su Putin Economia

Corruzione e falso: arrestati due imprenditori e un funzionario delle DoganeDue fratelli, di 50 e 55 anni di Canosa di Puglia, nel nord Barese, e un funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, sono finiti agli arresti domiciliari con le accuse, contestate a ... quotidianodipuglia.it

Truffa al Ssn. Blitz dei Nas a Foggia, 10 arresti tra medici, funzionari e imprenditoriL’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla truffa ed al falso. Il danno a carico del Servizio Sanitario Nazionale è di 1,5 mln di euro. Perquisiti studi di primari ... quotidianosanita.it

C’è la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex sindaco, l’attuale primo cittadino e decine tra funzionari e imprenditori. Il prossimo 14 aprile l’appuntamento nell’aula bunker per discutere le accuse che vanno dall’associazione a delinquere al peculato. - facebook.com facebook