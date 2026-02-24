Ucraina 2022-2026 – Il costo della guerra | l’Ucraina tra ricostruzione e futuro dell’economia

Il conflitto in Ucraina ha causato danni economici stimati in almeno 588 miliardi di dollari, secondo la Banca Mondiale. La guerra ha devastato infrastrutture e imprese, lasciando il Paese in una situazione di crisi profonda. La ripresa richiede risorse ingenti e interventi rapidi, mentre le autorità cercano strategie per rilanciare l’economia. La questione rimane aperta mentre si affrontano le sfide di una ricostruzione complessa e lunga.

588 miliardi di dollari: a tanto potrebbe ammontare, come minimo, il costo di ricostruzione dell'Ucraina postbellica secondo la Banca Mondiale. Una stima pubblicata in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa che alza del 12% i calcoli precedenti e dà l'idea della devastazione subita dal Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Il costo supererebbe di tre volte il Pil per il 2025 dell'Ucraina. La Banca Mondiale ha collaborato con le Nazioni Unite e la Commissione Europea nello stimare i danni, con dati aggiornati al 31 dicembre scorso. Di queste risorse 195 miliardi di dollari sono legati ai soli lavori materiali per ripristinare l'infrastruttura civile, energetica e abitativa del Paese, in un Paese dove il 14% degli edifici è danneggiato o distrutto per la guerra.