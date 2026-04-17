L’economia in tempo di guerra e l’economia di guerra

L’economia durante i periodi di guerra e quella di guerra rappresentano due aspetti strettamente collegati, spesso caratterizzati da azioni che, seppur riservate, finiscono per emergere e diventare pubbliche nel tempo. Le attività economiche svolte in questi contesti coinvolgono decisioni e interventi che influenzano vari settori e interessi, con effetti che si manifestano successivamente nella sfera pubblica e nei mercati.

Quanto si fa, anche riservatamente, prima o poi diventa di dominio pubblico. Le conseguenze di tale modo di agire, del tipo “si fa ma non si dice”, generalmente non scaturiscono da azioni lineari, ma prendono operatività dalle attività di chi agisce nella cosiddetta “zona grigia”, quella che si frappone tra la “zona bianca”, in cui rientrano tutti i comportamenti messi in atto alla luce del sole, e quella “nera”, che è lo spazio riservato al malaffare. Di seguito il fatto che fornisce spunto alle considerazioni che seguono. Il Pentagono, l’ente americano che presiede alla sicurezza degli USA e svolge altre attività sempre legate al mondo delle guerra, ha dato vita a un’ attività di intelligence decisamente inquietante.🔗 Leggi su Ildenaro.it L’economia russa rallenta #russia Notizie correlate Guerra in Iran, l’ottovolante di economia ed energiaL’esplosione della guerra in Iran nel fine settimana ha creato una turbolenza e una profonda agitazione nei mercati finanziari globali, che hanno... L’economia di guerra del governo inchiodata a uno zero virgolaLa notizia Il verdetto dell’Istat sul deficit al 3,1% congela, per ora, l’uscita dal procedura d’infrazione Ue e i 15 miliardi in più alle armi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’Italia e le regole fiscali europee al tempo della guerra; Economia, 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Ecco i primi bandi; Per un nuovo paradigma dell’economia; Guerra Usa-Iran, l’economia italiana non si riprenderà prima del 2027: lo studio. L’Agenzia Internazionale dell’Energia avverte: le scorte europee di fuel per l’aviazione potrebbero esaurirsi rapidamente senza forniture dal Medio Oriente, con pesanti ricadute sull’economia facebook Non solo Hormuz, quali sono i segnali chiave per l’economia e i mercati globali. L'analisi di Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco x.com