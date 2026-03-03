L’economia di guerra del governo inchiodata a uno zero virgola

Il governo Meloni continua a mantenere stabile il suo impegno nel finanziare l’economia di guerra, ma questa decisione si basa su uno 0,0. La cifra, ancora una volta, indica che non ci sono variazioni nel sostegno finanziario previsto. La strategia rimane invariata, senza modifiche nelle risorse destinate alle politiche di supporto militare.

La notizia Il verdetto dell'Istat sul deficit al 3,1% congela, per ora, l'uscita dal procedura d'infrazione Ue e i 15 miliardi in più alle armi. L'esecutivo spera che l'Eurostat, il prossimo 22 aprile, riporti il deficit sotto la soglia del 3%. L'austerità invisibile di Meloni e Giorgetti: pagano salari e pensioni

