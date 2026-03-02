Guerra in Iran l’ottovolante di economia ed energia

La guerra in Iran è scoppiata nel fine settimana, provocando forti oscillazioni nei mercati finanziari mondiali. L’attenzione si è concentrata sulla riapertura dei listini di lunedì 2 marzo, mentre gli investitori seguivano con apprensione le conseguenze di questo conflitto sulla situazione economica ed energetica globale. La situazione ha generato incertezza e tensione nei settori finanziari internazionali.

L’esplosione della guerra in Iran nel fine settimana ha creato una turbolenza e una profonda agitazione nei mercati finanziari globali, che hanno atteso con ansia l’impatto con la riapertura dei listini di lunedì 2 marzo. Ed è stato, come prevedibile, un momento di criticità: giù di oltre l’1% il Kospi coreano e dell’1,35% Nikkei giapponese, perdite contenute in una prima seduta che però bisognerà capire quanto si consolideranno. Giù le borse europee con pesanti ribassi di compagnie aeree, bancari, settori industriali, logistica e rimbalzi dell’energia; in crescita l’oro, bene rifugio per eccellenza. Soprattutto, è impressionante la fiammata dei settori energetici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

