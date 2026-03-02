Federico Dimarco è attualmente uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, squadra con cui ha mostrato un rendimento molto positivo. La gestione tecnica del club ha contribuito a mettere in evidenza le sue qualità e a farlo diventare una figura chiave nel reparto difensivo. La sua presenza in campo si è fatta notare durante le partite più recenti, confermando il suo ruolo importante nella rosa.

Dimarco sta vivendo una stagione di altissimo livello con l’Inter, guidata da una gestione tecnica che ne ha valorizzato le doti emergenti. L’esterno ha maturato una consapevolezza tattica e una continuità di rendimento che lo rendono protagonista assoluto sia in campionato sia in competizioni europee, dando un contributo determinante all’interno di una rosa competitiva. La stagione vede numeri personali in crescita e una partecipazione decisiva nelle azioni di squadra, costruendo una narrazione orientata agli obiettivi collettivi e alle sfide internazionali. In campionato, sesta rete stagionale per il giocatore, che supera il precedente massimo personale e rafforza la sua idea di protagonismo offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federico Dimarco: 'Inter al Mondiale, la scalata verso la vetta

L’anima nerazzurra di Federico Dimarco: «Ribaltare il Bodo è un dovere, sogniamo Scudetto e Mondiale»L'esterno nerazzurro alla vigilia del playoff di Champions: fiducia totale in Chivu e nel gruppo.

Leggi anche: Calciomercato Inter, a sinistra l’obiettivo è… blindare Federico Dimarco

Tutto quello che riguarda Federico Dimarco.

Temi più discussi: Dimarco, sempre lui: Ripartiti più forte di prima; Dimarco numeri da Mvp e record sbriciolati: Ma senza titoli conta poco...; Dimarco segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Lecce-Inter; Inter inarrestabile: i nerazzurri battono 2-0 il Genoa.

L'Inter spinge per il rinnovo di Dimarco: restano da limare i dettagli economiciFederico Dimarco è molto più di un esterno: per l’Inter è un valore aggiunto che pesa quanto un centravanti. Con il gol - splendido. tuttomercatoweb.com

L’Inter supera il Genoa 2-0 con Dimarco protagonista e Calhanoglu decisivoL'Inter di Chivu batte il Genoa 2-0, consolidando la leadership in Serie A grazie a Dimarco e Calhanoglu, entrambi a segno. newsmondo.it

@qatarairways #MOTM OVVIAMENTE FEDERICO DIMARCO x.com

Federico Dimarco è il giocatore più forte di questo campionato: SÌ o NO - facebook.com facebook