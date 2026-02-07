Furto di carte Pokemon da 45mila euro in fiera | i ladri si fanno scudo con i bambini

Furto da 45mila euro di carte Pokémon in una fiera a Segrate. I ladri hanno approfittato della presenza di tanti bambini per svaligiare gli espositori, usando proprio i giovani come scudo. La polizia indaga, ma ancora nessuno è stato fermato. La merce rubata comprende pezzi rari e molto richiesti sul mercato.

Segrate, 7 febbraio 2026 – Non sono i gioielli i beni più richiesti del momento, sono le carte Pokemon il cui valore nell'ultimo anno si è impennato. E proprio le carte collezionabili sono state rubate domenica sera a un commerciante di Stradella e Pavia. I malviventi che hanno agito in gruppo, magari anche con alcuni bambini per dare meno nell'occhio, hanno atteso la fine della giornata per entrare in azione e mettere a segno un colpo da almeno 45mila euro. Teatro del furto il parco esposizioni di Novegro a Segrate dove nello scorso fine settimana si è svolto il festival del fumetto. Moltissimi stand, moltissimi visitatori e tanta stanchezza a fine giornata.

Le carte Pokémon stanno conquistando un pubblico sempre più ampio, oltre i confini dell'infanzia.

Nella zona di San Macario a Lucca, un furto di gioielli per migliaia di euro ha scosso la tranquillità della comunità.

