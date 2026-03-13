Lavori fantasma con il Superbonus indagato imprenditore e sequestri per 180mila euro

Un imprenditore coinvolto in un’indagine per lavori fantasma relativi al Superbonus 100% è stato soggetto a sequestri di oltre 180mila euro. L’uomo, titolare di una ditta individuale e amministratore di una società attiva nel settore edilizio, è al centro di un procedimento che riguarda presunte truffe legate a pratiche di lavori non effettivamente eseguiti. Le autorità hanno disposto i sequestri in relazione a questa vicenda.

Nel mirino della guardia di finanza il titolare di una ditta individuale e amministratore di una società del settore della costruzione di edifici Lavori fantasma, truffa sul Superbonus 100%: sequestri per oltre 180mila euro a un imprenditore, titolare di una ditta individuale e amministratore di una società operante nel settore della costruzione di edifici. A entrare in azione la guardia di finanza di Tarquinia che, coordinata dal comando provinciale di Viterbo, ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip del tribunale di Civitavecchia. Le indagini traggono origine da due controlli...

