Terranuova al via la riqualificazione del parco Tiziano Terzani

A Terranuova è partita la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” con un investimento di 560 mila euro. L'intervento riguarda la sistemazione degli spazi verdi, la posa di nuovi arredi e la messa in sicurezza dell’area. L’obiettivo è migliorare le condizioni del parco e renderlo più accessibile alla comunità locale. I lavori sono iniziati questa settimana e dureranno alcuni mesi.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Con un investimento complessivo di 560 mila euro. Sono appena iniziati i lavori di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”, uno degli spazi più frequentati del territorio, in particolar modo nel periodo estivo. Il progetto può contare su un investimento complessivo di 560mila euro, di cui 400mila finanziati dalla Regione Toscana e 160mila cofinanziati dal Comune, e punta a trasformare il parco in un’area più moderna, accessibile e multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze di tutta la comunità. “Si tratta di un investimento importante, che ci permette di intervenire in maniera significativa su uno dei luoghi più vissuti della nostra città – sottolinea il sindaco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” Articoli correlati Fregene, al via la riqualificazione del parco di via Maiori: gli interventiFiumicino, 17 marzo 2026 – Rientra tra le attività di sistemazione e valorizzazione dei parchi del territorio l’intervento avviato oggi presso il... Parco della Lucchina: al via la più grande riqualificazione del verde nel municipio XIVEntro giugno 2026 partiranno i lavori, dalla durata di dodici mesi, che interesseranno lo spazio verde compreso da via Cesira Fiori, via Camilla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tiziano Terzani Ppa Tiziano Terzani, al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunitàArezzo, 7 ottobre 2025 – Ppa Tiziano Terzani, al via il progetto di valorizzazione con nuovi spazi di ristoro e servizi per la comunità La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la ... lanazione.it Terranuova, ottenuto un finanziamento regionale di 400mila euro per la riqualificazione del Parco Pubblico Tiziano TerzaniIl Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione e riconfigurazione funzionale del Parco Pubblico Attrezzato Tiziano ... lanazione.it