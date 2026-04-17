Le torri Maire restano in Garibaldi | rinnovo record per altri 20 anni e restyling green

Le torri Maire di Garibaldi continueranno ad essere occupate dall’azienda per almeno altri 20 anni, secondo il contratto di affitto stipulato con Covivio. L’accordo prevede anche un intervento di restyling volto a rendere gli edifici più sostenibili dal punto di vista ambientale. La firma di questa convenzione segna il rinnovo più lungo mai registrato per questa sede.

Gli uffici di Maire rimarranno in Garibaldi per altri 20 anni (se non di più). È quello che prevede il contratto di affitto siglato dall’azienda con Covivio. Il complesso rappresenta da oltre 15 anni il principale hub operativo di Maire. L’accordo prevede anche l’avvio di un programma di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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