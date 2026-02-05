A Roma si prepara un nuovo quartiere dedicato all’innovazione verde. L’obiettivo è unire ingegneria e cultura in un’area che vuole diventare un punto di riferimento per sostenibilità e arte. Il progetto nasce dall’incontro tra la storia di Cy Twombly, artista che ha lasciato le sue tracce nella città, e quella di Maire, azienda romana con oltre 40 anni di esperienza che oggi si espande a livello internazionale. Nei prossimi mesi, si aspettano dettagli sui lavori e sugli obiettivi di questa iniziativa che punta a valorizzare il rapporto tra tecnologia e cultura a

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Questa iniziativa nasce dall'incontro di due storie che si intersecano: quella di Cy Twombly, artista che ha sviluppato la sua poetica a Roma, e quella di Maire, azienda nata qui oltre 40 anni fa e oggi multinazionale con 15.000 dipendenti". Lo ha dichiarato Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire, intervenendo alla presentazione della raccolta Cy Twombly alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Di Amato ha spiegato come Maire creda fortemente nell''ingegnere umanista”, capace non solo di progettare e realizzare grandi opere – nel caso dell'azienda, impianti per la transizione energetica – ma anche di interpretare l'arte e la cultura come strumenti di innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Di Amato (Maire): "A Roma green innovation district, si incontreranno ingegneria e cultura"

Approfondimenti su Roma Maiarei

Questa mattina il Comune ha dato il via al progetto ‘Family district’, un piano da 400mila euro che punta a rafforzare il tessuto sociale attraverso eventi culturali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Maiarei

Argomenti discussi: Di Amato (Maire): A Roma green innovation district, si incontreranno ingegneria e cultura; MAIRE, il Politecnico di Milano e la POLIMI Graduate School of Mana...; Maire consolida partnership con l'Università; MAIRE e Politecnico di Milano rafforzano la collaborazione nel segno della transizione energetica: firmato un accordo di Joint Research Platform.

Di Amato (Maire): A Roma green innovation district, si incontreranno ingegneria e culturaRoma, 4 feb. - (Adnkronos) - Questa iniziativa nasce dall'incontro di due storie che si intersecano: quella di Cy Twombly, artista che ha sviluppato la sua poetica a Roma, e quella di Maire, azienda ... iltempo.it

Maire: accordo Tecnimont sul gas naturale liquefattoNuova mossa di Maire, leader a livello mondiale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi impianti per la transizione energetica, per rafforzarsi nel mercato delle soluzioni per ... ilmessaggero.it

. @FabrizioDiAmato, Presidente Maire: «Le opportunità ci sono, bisogna avere la capacità e il coraggio di non fermarsi di fronte a queste trasformazioni: la transizione energetica deve essere vista dalle imprese come occasione per cambiare». #MotoreItalia # x.com

Per Fabrizio Di Amato, Presidente di MAIRE, la transizione necessità di competenze. Con la presentazione di “Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa”, il Gruppo lancia un im facebook