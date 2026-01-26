Rihanna non potrebbe essere più orgogliosa del debutto di Don’t Be Dumb di A$AP Rocky in vetta alla Billboard 200

A$AP Rocky conquista la vetta della Billboard 200 con il suo nuovo album, “Don’t Be Dumb”. La conquista di questa posizione rappresenta un risultato importante per l’artista, confermando il successo del progetto tra pubblico e critica. Questa novità segna un momento significativo nella carriera di Rocky, sottolineando la sua costante presenza nel panorama musicale internazionale.

Questa settimana Don’t Be Dumb, il nuovo album di A$AP Rocky, ha debuttato in cima alla classifica Billboard 200. Qualcuno, però, sembra essere ancora più felice del rapper stesso per il risultato ottenuto dal disco: si tratta della sua compagna, la popstar e imprenditrice Rihanna. “Sono qui solo per farvi sapere che il papà del mio bambino ha ottenuto l’ALBUM NUMERO 1!!! Aaahhhhhh hah! DON’T BE DUMB!!!”, ha scritto RiRi su X, per celebrare il primo posto in classifica. La coppia ha tre figli, RZA Athelston, Riot Rose e Rocki Irish, di appena cinque mesi. Don’t Be Dumb, che esordirà in cima alla classifica il 31 gennaio, è il terzo album dell’artista a raggiungere il primo posto nella Billboard 200, e il primo in oltre un decennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

