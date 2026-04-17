Le nuove rivelazioni sul caso Epstein potrebbero portare il primo ministro britannico Keir Starmer a dimettersi

Il primo ministro britannico si trova al centro di una nuova crisi politica in seguito alla diffusione di documenti relativi al caso Epstein. Le opposizioni hanno nuovamente richiesto le sue dimissioni, alimentando le tensioni nel governo. La vicenda ha suscitato molta attenzione sui media e ha messo in discussione la stabilità dell’attuale amministrazione. La situazione si sviluppa in un momento di crescente scrutinio pubblico e politico.

Il primo ministro britannico Keir Starmer è travolto da una nuova crisi politica legata agli Epstein files, mentre le opposizioni tornano a chiederne le dimissioni. Un’inchiesta del Guardian rivela che il governo ha nominato Peter Mandelson ambasciatore a Washington nonostante un primo controllo negativo dei servizi di sicurezza. Il governo afferma che nessun ministro, incluso lo stesso Starmer, aveva ricevuto informazioni su quel diniego all’epoca. Da Parigi, dove partecipa al vertice sulla navigazione marittima nello stretto di Hormuz, il premier definisce «sbalorditivo» e «imperdonabile» non essere stato informato, ma le opposizioni contestano la sua ricostruzione e la considerano poco credibile.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Gli Epstein Files mettono nei guai Keir Starmer? Il primo ministro inglese rischia il posto per il caso MandelsonIl primo ministro britannico Keir Starmer sta attraversando quella che potrebbe essere la crisi più seria della sua carriera politica. Uk, Keir Starmer nella bufera: assedio al primo ministroCon l’aumento vertiginoso del costo della vita dal 2021 in poi, i britannici si sono disperati per un governo conservatore consumato da scandali e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scandalo Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mandelson: ora Starmer potrebbe dimettersi; Starmer in bilico. Nuove rivelazioni su Mandelson e caso Epstein; Caso Epstein, terremoto nel governo Starmer: silurato il massimo funzionario del Foreign Office dopo rivelazioni su Mandelson; I gilt britannici calano per le pressioni politiche su Starmer su Mandelson. Starmer in bilico. Nuove rivelazioni su Mandelson e caso EpsteinIl Foreign Office avrebbe ignorato un parere contrario alla nomina come ambasciatore Usa. Il primo ministro: non sapevo nulla. Ma le opposizioni chiedono le ... huffingtonpost.it Epstein files, nuove rivelazioni su Mandelson: opposizioni chiedono dimissioni StarmerLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein files, nuove rivelazioni su Mandelson: opposizioni chiedono dimissioni Starmer ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Prenderà forma la settimana prossima la missione a guida Gran Bretagna e Francia per garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer, al termine della riunione a Parigi dei cosi - facebook.com facebook Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che non "cederà" alle pressioni di chi vuole farlo partecipare alla guerra con l'Iran: "Non ci lasceremo trascinare in questa guerra. Non è la nostra guerra," ha dichiarato Starmer in parlamento. x.com