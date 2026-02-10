Uk Keir Starmer nella bufera | assedio al primo ministro

Il governo di Keir Starmer è sotto pressione. Dopo il caso Epstein e altri scandali, l’opposizione attacca duro il primo ministro. La leadership di Starmer appare sempre più fragile, a un anno e mezzo dalla vittoria elettorale che ha portato il Labour al potere. La situazione politica in Gran Bretagna si fa sempre più incandescente.

Il caso Epstein è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di scandali e problemi politici che stanno travolgendo il governo britannico di Keir Starmer, la cui leadership sembra ormai a termine dopo un anno e mezzo dall’ampia vittoria elettorale che nel 2024 ha riportato il Partito Laburista al potere dopo quattordici anni. L’emersione della relazione di Peter Mandelson, storico consigliere di Tony Blair ripescato nel 2025 da Starmer che lo nominò ambasciatore negli Stati Uniti, col finanziere e criminale morto nel 2019 per un presunto suicidio, ha aggiunto una punta di scandalo a un caos politico che da tempo Starmer paga duramente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il primo ministro britannico Keir Starmer rischia il posto.

Il direttivo dei Labour britannici ha deciso di non consentire ad Andy Burnham di candidarsi in un’elezione suppletiva, su richiesta del leader del partito, Keir Starmer.

Argomenti discussi: Regno Unito, si dimette il capo di gabinetto del premier Starmer; Scandalo Epstein: si dimette capo di gabinetto di Starmer nel Regno Unito; Downing Starmer. Il primo ministro perde pezzi, va a processo davanti al Labour (di L. Santucci); Starmer in Cina si veste da statista internazionale, ma in casa i tre quarti degli elettori non lo sopporta.

Londra, Starmer perde un altro pezzo: il governo è sempre più a rischio dopo il caso Epstein. Ecco i due possibili sostitutiGran Bretagna, via il capo della comunicazione del premier Keir Starmer. Il partito continua ad appoggiarlo, ma la caduta è ormai questione di tempo. E per il suo posto si fanno già i nomi di Angela R ... corriere.it

Keir Starmer, Partito Laburista ha chiesto dimissioni/ Caso Epstein, lascia anche capo della comunicazioneKeir Starmer dimissioni? Partito Laburista le ha chieste, in Uk rischia di aprirsi crisi di governo. Intanto per caso Epstein lascia anche suo portavoce ... ilsussidiario.net

In una Westminster da giorni al cardiopalma per la valanga Epstein-Mandelson che minaccia di travolgere il governo, la giornata di ieri inizia sotto pessimi auspici per il primo ministro Keir Starmer, dato per politicamente morto. Di Sabrina Provenzani - facebook.com facebook

Nuove dimissioni nell’entourage di Keir Starmer dopo lo scandalo Epstein. Tim Allan lascia, pressione sul premier. Il principe William esprime “profonda preoccupazione” e pensa alle vittime x.com