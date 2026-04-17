Le nuove intercettazioni choc Fanno gli angeli ma in privato insulti a Borsellino figli e inquirenti

Nuove intercettazioni hanno rivelato commenti offensivi rivolti a figure pubbliche e membri delle forze dell’ordine. In privato, alcuni interlocutori hanno usato espressioni dure, come “cretina” e “tutti senza neuroni”, contro persone coinvolte nelle indagini e familiari di vittime. Queste conversazioni sono state incluse nella richiesta di archiviazione di un fascicolo relativo a collegamenti tra mafia e appalti pubblici.

«Una cretina», «più cretino della sorella», anzi «tutti senza neuroni». Parole pesanti, captate dalle intercettazioni ambientali e finite nella richiesta di archiviazione del dossier mafia-appalti. Emerge un rancore che scuote l'eredità di Paolo Borsellino, riversato in una telefonata in cui l'ex magistrato Gioacchino Natoli attacca i figli del giudice ucciso dalla mafia: Lucia è «una cretina», Manfredi «più cretino della sorella», e «tutti senza neuroni». Dalle carte dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta, Natoli non risparmia nemmeno Agnese Borsellino, moglie di Paolo. Secondo l'ex magistrato, le sarebbe stata concessa troppa credibilità «solo perché era la moglie dell'eroe».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le nuove intercettazioni choc. Fanno gli angeli, ma in privato insulti a Borsellino, figli e inquirenti Notizie correlate Gli investigatori: "Nelle intercettazioni Valeria Bartolucci preoccupata di dover tornare a parlare con gli inquirenti"Dopo l'esecuzione della misura cautelare a carico di Dassilva, è stato fatto un riascolto delle intercettazioni ambientali, telefoniche e ambientali... Riti voodoo, intercettazioni e convegni amorosi clandestini, gli inquirenti ricostruiscono il legame tra Dassilva e la BianchiRicostruita in aula la gran parte delle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, proiettati in aula i messaggi scritti da Manuela al suo amante... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Morti sospette in ambulanza, le intercettazioni choc dell'autista: Questi poveri vecchietti soffrono troppo, lo rifarò; Morti sospette in ambulanza: intercettazioni choc di Spada; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc di Spada: Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare; Anziani morti in ambulanza a Forlì, Intercettazioni choc dietro l’arresto di Luca Spada. Luca Spada, l'autista che ha ucciso 8 anziani in ambulanza, le intercettazioni choc: «Soffrono e poi mi è piaciuto, lo rifarò»Per Luca Spada, 27 anni, Spadino per tutti, l'accusa è di omicidio volontario. L'ex autista soccorritore della Croce ... msn.com A Siderno fanno un dolce pasquale lungo 549 metri. Con notaio. Non è una roba approssimativa. Non è folklore da sagra. C'è un notaio che misura, un verbale ufficiale, e un riconoscimento del Guinness dei Primati. Siderno è un comune della provincia di Re - facebook.com facebook Imbarazzante. Lega di giocatori che fanno quel che vogliono, quando vogliono, come vogliono. Fatta la legge, trovato l'inganno. Ingordi. Guadagnano cataste di milioni, eppure ne vogliono sempre di più. L'unica cosa che conta ormai, nel 99% dei casi, in uno x.com