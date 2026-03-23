Riti voodoo intercettazioni e convegni amorosi clandestini gli inquirenti ricostruiscono il legame tra Dassilva e la Bianchi

Ricostruita in aula la gran parte delle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, proiettati in aula i messaggi scritti da Manuela al suo amante E' ripartito lunedì mattina, con la dodicesima udienza, il processo a carico di Louis Dassilva unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nella serata del 3 ottobre 2023. Il metalmeccanico senegalese, la cui deposizione è attesa per il prossimo 13 aprile, si è presentato nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Rimini con un completo etnico total white. Il procedimento penale è proseguito con gli ultimi teste del pubblico ministero, Daniele Paci,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»L'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle...

Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede...

Una raccolta di contenuti su Riti voodoo

Rimini. Delitto di Pierina: ultimi testimoni del pm tra intercettazioni, biglietti, riti voodoo e il sonno profondo di ValeriaLa dodicesima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è aperta con gli ultimi testimoni del pm, Daniele Paci, ovvero due ... corriereromagna.it

Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooVia al dibattimento in Corte d’Assise a Rimini. Ascoltati due agenti della Mobile sulle indagini. Analizzata la figura della Bianchi ... ilrestodelcarlino.it