Gli investigatori | Nelle intercettazioni Valeria Bartolucci preoccupata di dover tornare a parlare con gli inquirenti

Nella seconda parte dell’udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini, si è ascoltato Marco, che ha testimoniato sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Durante le intercettazioni, Valeria Bartolucci si mostrava preoccupata all’idea di dover parlare di nuovo con gli inquirenti. La vicenda si svolge in via del Ciclamino, dove la donna è stata uccisa la notte del 3 ottobre. Ora si attende di capire come si svilupperà il processo contro Louis Dassilva, accusato di averla uccisa.

Dopo l'esecuzione della misura cautelare a carico di Dassilva, è stato fatto un riascolto delle intercettazioni ambientali, telefoniche e ambientali Nella seconda parte dell'udienza numero nove, davanti alla Corte d'Assise di Rimini, per il processo che vede imputato Louis Dassilva accusato di essere l'assassino della 78enne Pierina Paganelli avvenuto in via del Ciclamino la notte del 3 ottobre 2023 a salire sul banco dei testimoni Marco Casali, 45enne datore di lavoro del metalmeccanico senegalese. L'imprenditore ha confermato che una nota ditta riminese aveva fornito alla sua azienda delle magliette logate e che, queste, venivano fornite ai suoi dipendenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Valeria Bartolucci

Ultime notizie su Valeria Bartolucci

