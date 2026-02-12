Pazza lo spettacolo al Teatro Quirino

Dal 17 al 22 febbraio, il Teatro Quirino di Roma ospita lo spettacolo “Pazza” di Tom Topor, prodotto dalla Contrada Teatro Stabile di Trieste. La pièce porta sul palco una storia intensa e coinvolgente, interpretata da attori pronti a catturare il pubblico fin dal primo atto. La rappresentazione si svolge in una settimana, con repliche quotidiane che promettono di tenere alta l’attenzione degli spettatori.

Claudia, una squillo di lusso, viene accusata dell'omicidio di un anziano cliente e rischia venticinque anni di carcere. Pur di salvarla, la ricca famiglia si affida a un valente legale per farla dichiarare incapace di intendere e di volere e farla internare in un istituto di psichiatria, dal quale potrà uscire dopo pochi anni. Ma la donna si sbarazza del legale pagato dai genitori e viene affidata a un avvocato d'ufficio, Aaron Levinsky il quale intuisce - dietro il contegno ostico dell'indesiderata cliente - un'intelligenza acuta e la capacità di collaborare alla propria difesa.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Teatro Quirino

“L’amore non lo vede nessuno” al Teatro Quirino è uno spettacolo tratto dal romanzo di Giovanni Grasso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teatro Quirino

Argomenti discussi: Pazza il legal thriller a Lignano e Cordenons; La Pazza di Topor scava la violenza e tutto il non detto della normalità; Pazza Piazza di Carnevale - NXT Station - eventi; Al Quirino arriva Pazza: Vanessa Gravina in un processo che scava nell’orrore della normalità.

Una casa di pazzi, lo spettacolo al Cas TortaiaArezzo, 16 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio alle ore 17,00 nuovo appuntamento con Tortaia a Teatro presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo. Sarà in scena la ... lanazione.it

Reggio, arriva Il medico dei pazzi: una commedia travolgente tra equivoci e risateDoppio appuntamento da non perdere al Teatro Cilea, con lo spettacolo in programma il 3 e 4 febbraio. In scena uno dei capolavori del teatro napoletano ... citynow.it

Da questa sera e fino al domenica 15 febbraio di Italo Svevo, con la regia di Valerio Santoro, vi aspetta al Teatro Quirino. Una riflessione, arguta e profonda, su un tema che riguarda tutti noi. Non perdetelo! - facebook.com facebook