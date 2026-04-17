Domani, al PalaTagliate, si svolgerà l’ultimo incontro della stagione per le Le Mura Spring, che affronteranno il Cmb Valdarno. La partita si svolgerà sabato 18 aprile e rappresenta un momento decisivo, in un contesto che ha visto anche alcuni infortuni tra le giocatrici. La sfida chiuderà il percorso stagionale della squadra in vista dei playoff.

Il PalaTagliate ospita domani, sabato 18 aprile, l’ultimo impegno stagionale delle Le Mura Spring contro il Cmb Valdarno. Il match chiude il campionato per la formazione lucchese e vede in campo una squadra decimata da numerosi infortuni e assenze pesanti. Un roster decimato alla vigilia del gran finale. Le condizioni tecniche delle lucchesi appaiono estremamente complesse in vista del confronto con le fiorentine. Il gruppo di coach Pistolesi dovrà affrontare la sfida senza il contributo di Bona, Evangelista e Papa. A complicare ulteriormente il quadro clinico della squadra si aggiungono i problemi di Orsini, colpita dalla febbre, e quelli muscolari che hanno messo fuori gioco Dianda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Mura Spring tra infortuni e playoff: sfida decisiva al PalaTagliate

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