Civitanova si impone all’overtime con carattere Le Mura Spring regge la pressione in rimonta decisiva

Civitanova Marche si aggiudica la partita all’overtime con grande determinazione. Le ragazze del Greenlucca Le Mura Spring hanno resistito alla pressione e sono riuscite a vincere 57-51 in una sfida combattuta fino alla fine.

Le ragazze del Greenlucca Le Mura Spring hanno portato a casa una vittoria di carattere a Civitanova Marche, imponendosi per 57-51 dopo un overtime combattuto e deciso in chiave decisiva. La partita, valida per la Serie B femminile, si è conclusa con un finale a dir poco epico, dove la squadra di Lucca ha dimostrato una grinta e una lucidità tattica che hanno fatto la differenza nei momenti più critici. Il match, disputato al Patalatagliate, ha visto le marchigiane partire forte, ma le lucchesi hanno saputo resistere, anzi, ribaltare il corso del gioco quando serviva. Dopo un secondo tempo equilibrato e un terzo quarto che ha visto entrambe le squadre alternarsi in vantaggio, il match è andato in overtime con il punteggio in parità a 46-46. 🔗 Leggi su Ameve.eu

#Green-Le-Mura- Spring || Questa sera alle 18 il Green Le Mura Spring torna in campo per sfidare Bagalier FeBa Civitanova, in una partita che promette battaglia.

Le Mura Spring Lucca, lunga trasferta a Civitanova Marche Dopo la vittoria convincente con Lerici, le ragazze del Greenlucca hanno ripreso gli allenamenti in preparazione della difficile trasferta di questa domenica a Civitanova. Le marchigiane sono state affr - facebook.com facebook