Stabia-Sampdoria | la sfida decisiva tra playoff e salvezza

Mercoledì 4 marzo alle 20, allo stadio di Castellammare di Stabia, si giocherà la partita tra Juve Stabia e Sampdoria. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi diversi legati alla classifica. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa e attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Mercoledì 4 marzo alle ore 20, lo stadio di Castellammare di Stabia ospiterà uno scontro decisivo tra Juve Stabia e Sampdoria. La formazione blucerchiata affronta un momento critico dopo le recenti sconfitte contro Bari e Mantova, mentre i padroni di casa cercano di consolidare la propria posizione in zona playoff. Le scelte tattiche di Gregucci e Foti saranno sotto la lente d’ingrandimento, con la squadra genovese che deve gestire infortuni e incertezze sulla squalifica dei tecnici. Il clima sarà piovoso con una probabilità del 95%, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà a una sfida già complessa. La situazione della Sampdoria appare particolarmente delicata, con solo due punti di vantaggio sulla zona playout e un calendario che non promette facilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

