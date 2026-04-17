Nel nuovo programma del master dedicato alle malattie rare, l’Università Cattolica del Sacro Cuore include anche un approfondimento sull’utilizzo del cinema come strumento per raccontare queste patologie. La sezione si concentra sulla rappresentazione cinematografica delle malattie rare, evidenziando come i film possano veicolare emozioni e sensibilizzare il pubblico su tematiche spesso poco conosciute. L’obiettivo è esplorare il ruolo del cinema nel sensibilizzare e informare attraverso narrazioni visive.

C’è anche il cinema nel programma del master ‘ Malattie rare e transitional care ’ dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. A lanciare la sfida è il professor Giuseppe Zampino, associato di Pediatria dell’ateneo e direttore del master. Spiegare le malattie rare col cinema. “L’idea è nata per trasmettere ai discenti un sentire un po’ più profondo di quello squisitamente sanitario, come esplicitato anche nel sottotitolo del master: fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza ”, spiega Zampino. Perché “la sapienza non è solo conoscenza ma prima ancora virtù”. Nella formazione medica, secondo Zampino, si accorda la proprietà alla ‘canoscenza’, mentre “diamo poco spazio alla formazione del cuore, alla ‘ virtute ’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le malattie rare raccontate dal cinema: “film veicolo emotivo”

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