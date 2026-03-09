Il 9 marzo a Roma si è discusso di malattie rare e di una riforma che mira a cambiare l’approccio alla disabilità. È stato presentato un progetto di vita che pone al centro la persona, la sua autonomia e il diritto a partecipare attivamente alla società. La proposta include l’introduzione di un certificato iniziale e di nuove modalità di assistenza.

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Superare una visione della disabilità limitata alla sola diagnosi e costruire un sistema capace di mettere al centro la persona, la sua autonomia e il diritto a una piena partecipazione alla vita sociale. E' questa la direzione indicata dalla riforma della disabilità, rispetto alla quale le malattie rare rappresentano un banco di prova importante. Su questi temi si sono confrontati diversi esperti riuniti oggi a Roma nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione dell'evento 'Malattie rare e riforma della disabilità: dal certificato introduttivo al progetto di vita', organizzato da Uniamo Rare Diseases Italy con la collaborazione di Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) e Istituto superiore di sanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare e riforma, dal certificato introduttivo al progetto di vita

Articoli correlati

Riforma della disabilità, via al certificato medico introduttivo e nuove provinceIl 23 febbraio l'Inps ha comunicato l'avvio della terza fase della sperimentazione in merito alla riforma della disabilità.

Riforma della disabilità: dal 1° marzo nuovo sistema con certificato medico introduttivo unico in altre 40 provinceDal 1° marzo 2026 prende avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della disabilità, prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n.

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Una raccolta di contenuti su Malattie rare

Temi più discussi: Malattie rare e accesso precoce ai farmaci: obiettivo equità, sostenibilità e riforma del sistema regolatorio; Le malattie rare banco di prova per l'attuazione della riforma delle disabilità; Malattie rare e farmacia territoriale: la sfida della rarità quotidiana dietro il banco; Giornata Malattie Rare. Schillaci: L'Italia è un modello, continueremo a lavorare per diagnosi precoci e farmaci innovativi.

Le malattie rare banco di prova per l'attuazione della riforma delle disabilitàLe malattie rare rappresentano un banco di prova particolarmente rilevante per l'attuazione della riforma delle disabilità. (ANSA) ... ansa.it

Malattie rare e riforma della disabilità: Uniamo, il 9 marzo a Roma un confronto sul progetto di vita. Interviene il ministro LocatelliLunedì 9 marzo, alle ore 10,30, presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in via Santa Maria in Via 37/A a Roma, si terrà l’evento Malattie rare e riforma della disabi ... agensir.it

La Giornata delle malattie rare è stata celebrata anche a CAGLIARI, il 28 febbraio, con il convegno "Rare in Sardegna – Facciamo il punto e guardiamo al futuro", a cura dell’Associazione Isola rara. Al convegno era presente per Aismac l'amica Stefania Ippoli - facebook.com facebook