Chi è Marianna Morandi figlia di Gianni Morandi e della ex moglie Laura Efrikian | il marito Biagio Antonacci e i figli

Marianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e Laura Efrikian. Figlia di una delle coppie più note del panorama musicale italiano, Marianna ha vissuto gli anni della sua infanzia tra le luci del mondo dello spettacolo e momenti di normalità con la famiglia. Suo fratello Marco ricorda come, da piccoli, gli mancassero cose semplici come il gelato con papà o la pizza del sabato sera. La famiglia Morandi, nonostante la fama, sembra aver mantenuto legami stretti e ricordi di momenti condivisi, anche lontano dai riflettori.

Marianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e della ex moglie Laura Efrikian. Marianna e Marco, nati dall’amore di Gianni Morandi e di Laura Efrikian (i due sono stati marito e moglie dal 1966 al 1979) Alla domanda “Cosa vi è mancato, da piccoli?”, Marco Morandi risponde: «Cose banali: il gelato con papà, la pizza il sabato sera. Lui veniva sempre preso d’assalto. Forse solo a Monghidoro riuscivamo a mangiare un gelato insieme». E Marianna dice la sua: «Non direi l’affetto, ma la presenza sì». Mentre alla domanda “Cosa avete preso dai vostri genitori?”, Marco risponde: «Da mamma, la svagatezza», mentre Marianna commenta: « Io da mamma l’indipendenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante l'ultima puntata de La Volta Buona, Laura Efrikian ha condiviso un ricordo intenso e toccante, parlando del dolore che porta nel cuore per la perdita della sua prima figlia, nata dall'amore con Gianni Morandi.

