Gianna Pratesi, 105 anni, ha fatto il suo debutto sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione degli spettatori. La causa è la prima serata dell’edizione 2026, che ha visto anche la gag tra Laura Pausini e Can Yaman e un tributo a Pippo Baudo. La serata si è conclusa con un omaggio speciale ai protagonisti della storia del festival, tra musica e ricordi. La manifestazione continua con altri momenti di intrattenimento.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine è prevista all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | La gara nel vivo. La voce di Baudo al via, poi Conti omaggia Vessicchio. L'Ariston in piediBaudo apre la prima serata di Sanremo 2026, portando l’energia del palco, mentre Conti rende omaggio a Vessicchio con un tributo musicale.

Sanremo, la prima serata: scaletta e orari| Conti e la voce di Baudo all'Ariston, poi arrivano Olly e Pausini. Via alla gara Sanremo ha aperto la prima serata con una scaletta ricca di emozioni e sorprese, a causa dell’attesa per le esibizioni dei cantanti e degli ospiti speciali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo 2026, gli artisti, gli ospiti e il programma della prima serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Perché Sanremo è Sanremo, anche nel 2026: il racconto della prima serata del FestivalIl racconto della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Foto, curiosità, età, nomi d'arte dei big. Leggi Amica.it ... amica.it

Scaletta prima serata Sanremo: ordine di uscita (e orari), inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore. I 30 big in gara sono pronti a salire sul palco. ilmattino.it

Martedì 24 febbraio, sul palco dell’Festival di Sanremo, una protagonista speciale: Gianna Pratesi. Il prossimo 16 marzo compirà 106 anni. Ma non è l'età a renderla straordinaria: il 2 giugno 1946 votò per la prima volta per la nascita della Repubblica... Legg - facebook.com facebook

La guida della prima serata di #Sanremo2026, stasera su Rai 1. Co-conduttori: Laura Pausini, Can Yaman Ospiti: Olly, Tiziano Ferro con un medley, Gianna Pratesi per gli 80 anni della Repubblica Suzuki Stage: Gaia Sulla nave: Max Pezzali Vota la sala st x.com